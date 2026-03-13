Fokker Elmo fabrikasında anlaşma sağlanamadı: "Sadaka değil, toplu sözleşme"

Emek Servisi

İzmir’de faaliyette olan İngiliz şirket Fokker Elmo havacılık/uzay sanayii fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Arabuluculuk sürecinin de sonuçsuz kalmasının ardından işçiler fabrikada eylem yaparak, taleplerin karşılanmaması durumunda greve çıkılacağını duyurdu.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu İzmir’deki Fokker Elmo fabrikasında toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Arabuluculuk sürecinin de sonuçsuz kalmasının ardından arabulucu raporunun tebliğiyle birlikte 60 günlük yasal süreç başladı.

Fokker Elmo işçileri, fabrikada yaptıkları yürüyüşte “Sadaka değil, toplu sözleşme” ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı.