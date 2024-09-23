Fon 6 yıldır takip edilmedi

Haber Merkezi

Sayıştay Başkanlığı, “2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nu” yayımlandı. Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğünün “orman yangınlarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter alımı için Havacılık Dairesi Başkanlığında Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan tutarların izlenmediğini” tespit etti.

Denetçiler, “Helikopter Alımı Projesi” kapsamında, 2012- 2018 yılına kadar fon hesabına 824 milyon 84 bin 999 TL aktarıldığını, ancak 2018'den sonraki yıllarda mali tabloların izlenmediğini ortaya koydu. 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren ise bu proje kapsamında yapılan alımlarla ilgili bir “muhasebe kaydı bulunmadığına” yer verdi.

Kurum konuya ilişkin Sayıştay denetçilerine gönderdiği cevap yazısında, “Yer alan hususa katıldığını ve bu hususların yerine getirilmesi için çalışma başlattığını” belirtti.

2 BİN 860 DOSYA İCRA TAKİBİNE DÜŞTÜ

Denetçiler, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin kalkındırılması için kullandırılan kooperatif ve üst kuruluşlarına verilen kredilerin tahsil edilmediğini de ortaya koydu. Buna göre, 30 bölge müdürlüğü nezdinde 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren toplam 1 milyar 736 milyon 157 bin 180 TL ORKÖY kredisi kullandırdı. 2 bin 860 dosya icra takibine düştü, toplam 33 milyon 565 bin 616 TL icralık alacak oluştu.

YETKİ GENEL MÜDÜRE BIRAKLMIŞ

Sayıştay'ın 2023 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetim Raporu'nda, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlardaki özel işletmelerdeki işletici seçiminde işletmelerin puanlarının eşit olmasına rağmen Genel Müdür'ün takdir hakkı puanının belirleyici olduğu” tespit edildi. Kurum, konuya ilişkin Sayıştay denetçilerine gönderdiği cevap yazısında, “İlerleyen süreçte işletici seçimine yönelik değerlendirme kriterlerinin internet ortamında şeffaf bir şekilde yayımlanacağı, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Bulunan Yemekhane, Kantin ve Diğer İşletmeler Yönetmeliği çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu” belirtti.