Fon, BAE’de bir kez daha para arıyor

HABER MERKEZİ

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) para arayışına çıkıyor. Bugün ve yarın yapılacak görüşmelere TVF’den üst düzey heyet gönderiliyor.

Türkiye’nin en büyük şirketlerini AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tek yetkili olduğu bünyesinde toplayan TVF’nin, aradığı finansmanı hangi varlıklar karşılığında bulacağı ise bilinmiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da bu belirsizliğe dikkat çekerek stratejik öneme sahip taşınmazların satışa açılması tehdidine dikkat çekti. Karabat, elde kalan son barajların da BAE’ye satılabileceğini söyledi.

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Karabat, iktidarın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketleri satmak için yaptığı girişimlerden beklediği sonucu alamadığını söyledi. Karabat, “TVF bünyesinde olmayan EÜAŞ’ın da satılmak istendiğini biliyoruz. Elde kalan son stratejik barajlar peşkeş çekilebilir” dedi. Karabat, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Sukuk ihracının söz konusu olduğu bir süredir konuşuluyor. Burada hangi şirketlerin teminat gösterileceği konusu önemli” ifadelerini kullandı. Karabat, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “TVF’nin bu görüşmelerde şirketleri doğrudan satmak gibi bir planı da var. AKP, uzun süredir Turkcell’i, Vakıfbank’ı ve Botaş’ı Araplara satmak istiyor. Ama Körfez sermayesi bu noktada pek hevesli değil. Daha önce yaptıkları yatırımlarda umduklarını bulamadılar. Mesela Digiturk’ün satışında zarar ettiler. Hatırlayın, geçen yıl Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. Bu da havada kaldı. TVF bünyesinde olmayan EÜAŞ’ın (Elektrik Üretim AŞ) da satılmak istendiğini biliyoruz. Stratejik barajlar peşkeş çekilebilir. Sonuçta AKP her yıl rutin bir şekilde Körfez’e gidip kamu kurumlarını satmaya çalışıyor ve Türkiye’nin itibarını zedeliyor.”