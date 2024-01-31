Fon dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Emekli banka müdürü tutuklandı

İstanbul'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı için gözaltına alınan emekli banka müdürü Müjgân D.' (63) ve suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Fon dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli banka müdürü tutuklandı.

İstanbul'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli banka müdürü Müjgân D.' (63) ve suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Banka müdürü Müjgân D.'nin eski Rallici Burak Sohtorik'in de aralarında bulunduğu 7 mağdurdan yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında emekli banka müdürü Müjgân D.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 7 kişiden, Müjgan D.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.