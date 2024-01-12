Fon vurgunu davası: Seçil Erzan 2'nci kez hakim karşısında

Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına bugün devam ediliyor. 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısında.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasının ikinci duruşması başladı.

Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında ikinci duruşma İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler de katıldı. Arda Turan'ın ise mazeret sunduğu öğrenildi.

Duruşmada, teknik direktörlük yapan eski futbolcular Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin "müşteki", 11 kişinin ise "tanık" sıfatıyla dinlenilmesi bekleniyor.

Duruşmada tanık olarak ifade verecek olan eski futbolcu Semih Kaya adliyeye geldi.

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NE OLMUŞTU?

20 Kasım 2023'de görülen 7 sanıklı davanın ilk duruşmasında sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, sanıklar Atilla Yörük ile Nazlı Can'ın mevcut delil durumu ve tutuklulukta kaldıkları süre de göz önüne alarak tahliyesine karar verilmişti.

Davanın ilk duruşmasının ara kararında mahkeme ayrıca, gelmeyen müştekiler Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker ve İsmail İbrahim Çağlar'ın hazır edilmesi için avukatlarına süre verilmesine hükmetmişti.