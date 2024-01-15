Fon vurgunu davası | Seçil Erzan yeniden hakim karşısında: Semih Kaya tanık olarak dinlendi

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ile Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme Başkanı'nın tanık dinlemesine geçileceğini söylemesiyle salona gelen Semih Kaya, Seçil Erzan söz isteyince dışarı çıkarıldı. Daha sonra tanık olarak ifade veren Semih Kaya, "Seçil Erzan bana saklı bir fon olduğunu söyledi. Avantajlarından bahsetti. Ciddi şekilde iyi getirisi olduğunu ve yatırım fonu olduğunu söyledi. 2022 Nisan ayında ilk olarak 300 bin doları bu fona yatırdım" dedi.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanık üçüncü kez hakim karşısında.



Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük avukatlarıyla birlikte katıldı.

SEMİH KAYA DIŞARI ÇIKARILDI

Milliyet'in haberine göre; duruşmada tanık dinlemesine geçileceğini söyleyen mahkeme başkanı, tanık Semih Kaya’yı duruşma salonuna çağırdı.

Kaya’nın salonda girdiği sırada Seçil Erzan söz isteyince mahkeme başkanı tanık Semih Kaya’nın dışarı çıkarılmasını söyleyerek Erzan’a söz verdi.

Semih Kaya (Fotoğraf: DHA)

“SÖYLEDİKLERİMİ İSPATLAYAMIYORUM”

Söz alan Seçil Erzan, söylediği her şeyin doğru olduğunu ancak kanıtlayamadığını her konuşanın kendisini yalanladığını söyleyerek, “Tüm fazla aldığını belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, hesaplara nakit yatan, nakit çeken olacak şekilde teknik raporlarla sizden yardım istiyorum. Nazlı Can’ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Doğru söylediğimin ortaya çıkması için araştırılmasını istiyorum. Çünkü ben söylediklerimi ispatlayamıyorum” dedi.

“BU PARALAR BENDE DEĞİL”

“Herkes doğrularını söylesin kim ne aldığını söylemezse maddi gerçeği ortaya çıkaramayız” diyen Erzan, “Bankanın bunu fark etme imkanı vardı. O an teftiş Bülent Çeviker Emre Çolak olmayacaktı. Gerçek mağdurlar var. Bunların tek tek ortaya çıkmasını istiyorum” dedi.

Daha sonra müşteki Nuray Şengüler'e söz verildi. İfade veren Nuray Şengüler, 5 milyon lira ve 56 bin dolar Erzan'ın fondan bahsetmesi sonrasında banka içerisinde verdiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

SEMİH KAYA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Müşteki Nuray Şengüler’in ifadesinin ardından tanık Semih Kaya yeniden salona alındı. 2011 yılında Galatasaray’da oynamaya başladıktan sonra bankanın Florya şubesinde hesabının açıldığını söyleyen Semih Kaya, “Seçil Erzan bana saklı bir fon olduğunu söyledi. Avantajlarından bahsetti. Ciddi şekilde iyi getirisi olduğunu ve yatırım fonu olduğunu söyledi. 2022 Nisan ayında ilk olarak 300 bin doları bu fona yatırdım. Daha sonra Mayıs ayında mevduat hesabı açıp para yatırdım. Hesaptaki parayı görmüş olmalı ki beni yeniden aradı ve bu parayı da fona yatırmamı söyledi. Ben de mevduatımı bozup 1.2 milyon Euro parayı Seçil Erzan ve Ali Yörük’e teslim ettim” dedi.

“3.5 MİLYON DOLAR ALDIM”

Verdiği tüm paraların karşılığında dekont aldığını söyleyen Semih Kaya, “Çek Cumhuriyeti’nde oynadığım zamandan orada da hesabım vardı. O hesaptaki paramı da çekip Levent Büyükdere şubedeki kendi hesabıma geçirdim. Bu da 2.2. milyon Euro gibi bir miktardı” dedi.

Araya giren mahkeme başkanı, “Sürekli para veriyorsunuz. Hiç almadınız mı? Biraz da aldıklarından bahsedin” dedi. Bunun üzerine Semih Kaya, “Aldığım paralar oluyordu. Parça parça olmak üzere 3.5 milyon dolar para aldım. Aldığım paraları yeniden hesaba aktarıyordum. Paraları yatırırken Seçil Erzan şube müdürü olarak yanımdaydı. Sözleşmelerimiz var. Banka kaşeli imzalı belgeler var elimde” dedi.

“SELÇUK İNAN’I BEN DAHİL ETMEDİM”

Selçuk İnan’ı kendisinin fona dahil ettiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyleyen Kaya, Seçil Erzan ile yaptığı bir yazışmayı okudu. Yazışmada Seçil Erzan’ın, “Selçuk İnan’ı hoca söyledi” dediği kısmı okuyan Semih Kaya, Seçil Erzan’ın kendisini ikna etmek için bankanın üst düzey yöneticilerinden olan Mehmet Aydoğdu ile arasında geçen bir maili de okudu. Semih Kaya mailin ekran görüntüsünü gösterince, mahkeme başkanı görüntünün mahkemeye verilmesini istedi.

“EVİNE BİR KEZ GİTTİM”

Seçil Erzan’ın evine bir kez gittiğini söyleyen Kaya, “Mart ayında ödeme alamadığımız bir dönemdi. Ödeme çıktığını söyleyerek beni evine çağırdı. O dönem kamptaydım. Çıkamayacağımı düşünüp beni çağırdığını düşünüyorum. Çıktım gittim. 15 dakika kadar evinin önünde konuştuk. Her şeyin düzeleceğini söyleyip beni ikna etmeye çalıştı” dedi.

“MATEMATİĞİNDE BİR SIKINTI VAR SÜREKLİ KURGU PLANLIYOR”

Semih Kaya toplamda 4.1 milyon doları Seçil Erzan’a verdiğini ve Erzan’ın kendisine 10 milyon dolar alacağını söylediğini anlattı. Mahkeme başkanının, “Aranızda husumet var mıydı?” sorusu üzerine Semih Kaya, “Benim ona bir düşmanlığım yoktu. Husumetimiz de yoktu” dedi. Mahkeme başkanının, “Sanık en çok parayı sizin aldığınızı söylüyor. Buna ilişkin ne diyeceksiniz?” diye sorunca tanık Semih Kaya, “Herhalde matematiğinde bir sıkıntı var. Kendi tarafından sürekli bir kurgu planlanıyor” dedi.

Duruşma devam ediyor.

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İKİNCİ DURUŞMA 13 SAAT SÜRMÜŞTÜ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu.

İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da isimleri eklendi.



İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı. Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

12 Ocak'ta yapılan 2'nci duruşma, 13 saat sürdü.

Duruşmada Seçil Erzan ve sanıkların eklenen iddianameler nedeniyle yeniden savunmaları alındı. Tanık olarak ifade vermeyi bekleyen Semih Kaya, Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'ın ifadelerinin bugün alınmasına karar verilmişti.

Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı Avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın da tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.