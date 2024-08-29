Fon’a devredilen ÇAYKUR eridi

Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra mali yapısı altüst olan şirketlerin başında ÇAYKUR geldi. AKP Rize İl Başkanı ve AKP Rize milletvekili aday adayı İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim’in Genel Müdürlüğünü yaptığı ÇAYKUR’un geçmiş yıllardan 2024’e devreden zararı, enflasyon düzenlemesiyle 46 milyar 129 milyon 994 bin TL’ye ulaştı.

Alim’in yanı sıra çok sayıda AKP'li ismin de yönetiminde olduğu ÇAYKUR’un verileri, mali yapının yanı sıra ihracatının da yokuş aşağıya gittiğini gözler önüne serdi. ÇAYKUR, Bakanlar Kurulu Kararı ile Şubat 2017’de Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Hemen her gösterge, Varlık Fonu’nun ÇAYKUR’u kötü etkilediğini ortaya koyarken ihracat verileri de çarpıcı tabloyu gün yüzüne çıkardı.

İHRACATTA BÜYÜK ERİME

2016 yılında 5 bin 500 ton olan ÇAYKUR'un çay ihracatı miktarı, 2023 yılı sonu itibarıyla 3 bin 115 ton eridi. ÇAYKUR'un ihracat miktarında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. Buna göre, 2016 yılında 5 bin 500 ton olan çay ihracatı miktarı, 2017 yılında 870 tona kadar düştü.

2018-2023 döneminde ihracat tutarı bir miktar artırılsa da 2016 yılındaki tutarın yanına dahi yaklaşamadı. 2016 yılındaki 5 bin 500 tonluk ihracata karşın 2023 yılında yalnızca 2 bin 385 ton çay ihraç edilebildi. ÇAYKUR’un 2018-2023 dönemindeki ihracat miktarları şöyle kaydedildi:

• 2019: 2 bin 662 ton

• 2020: 2 bin 106 ton

• 2021: 3 bin 107 ton

• 2022: 3 bin 805 ton

• 2023: 2 bin 385 ton

YÖNETİM AKP’LİLERDEN OLUŞUYOR

ÇAYKUR'un genel müdürlüğünü eski AKP Rize İl Başkanı ve AKP Rize milletvekili aday adayı İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim yapıyor. Yönetim Kurulu üyelerinden Ekrem Yüce, AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görevini sürdürüyor. Eski AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar ve AKP Rize İl Başkanı Zeki Karaoğlu da ÇAYKUR’un yönetiminde görev alıyor. Mali yapısı altüst olan ÇAYKUR, yönetim kurulu üyelerine ise maddi menfaat sağlamaya devam ediyor. Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarından oluşan altı kişilik üst yönetici kadrosuna 2023 yılında toplam 938 bin 845 TL maddi menfaat sağlandığı belirtiliyor.