Foncu dernekle işbirliği yapacaklar

İstanbul’daki AKP’li Sultanbeyli Belediyesi, belediye görevli müdürlerin yöneticiliğini yaptığı dernek ile protokol imzalayacak.

Sultanbeyli Belediye Meclisi’ni Eylül ayı oturumunda, Hukuk Komisyonu’nun teklifi görüşüldü. Oy çokluğuyla kabul edilen teklif ile belediyenin, Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile protokol imzalanması kararlaştırıldı. İmza için belediye yönetimine yetki verilen protokolün içeriği açıklanmadı.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yönetimi ise Sultanbeyli Belediyesi’nin yöneticilerinden oluşuyor. Derneğin internet sitesinde yer alan bilgilere göre belediyede de görevli olan dernek yönetim kurulu üyeleri şöyle:

• Halil İbrahim Akıncı: Dernek Başkanı ve belediyenin Strateji Geliştirme Müdürü.

• Hayati Ankaralı: Sultanbeyli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nde Strateji Geliştirme Şefi.

• Halil Büyükyıldırım: Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü.

• Süheyla Öztürk: Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü.

FON ALIYORLAR

Bu isimlerin dışında birçok belediye personelinin yöneticisi olduğu derneğin internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor: “Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014 yılında ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuştur. Farklı milletlerden oluşan personeliyle eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda sığınmacılara ve yerel halka yönelik çalışmalar yürütmektedir.”

Dernek, Avrupa Birliği başta olmak üzere yurtdışındaki kuruluşlardan fon temin edip etkinlikler düzenliyor. Daha önce gazeteci Barış Pehlivan’ın da bu kuruluşlarla ilişkilerini haberleştirdiği derneğin fon aldığı ülke ve kurumlar ise şöyle:

ABD hükümeti, Avrupa Birliği, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), ABD ve İngiltere merkezli yardım kuruluşu Relief, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İsveç kökenli RESLOG, İsviçre’de kurulan Kahane Vakfı, Kanada menşeli IDRF...