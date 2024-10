Football Manager 2025'in çıkış tarihi ertelendi

Sports Interactive’in tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir takipçi kitlesine sahip oyunu Football Manager, 2025 edisyonunun çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu.

Daha önce 26 Kasım'da çıkacağı belirtilen Football Manager 25'in çıkış tarihinin Mart 2025’e ertelendiği açıklandı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Değerlendirmelerin ardından, Sports Interactive zor olsa da Football Manager 25’in yayınlanmasını biraz daha erteleme kararı aldı.

SEGA, lisans verenlerimiz ve ortaklarımızla yaptığımız görüşmelerin ardından, en iyi çözümün oyunun yayınlanmasını Mart 2025’e ertelemek olduğuna karar verdik. Platform özelinde çıkış tarihleri onaylandıktan sonra açıklanacaktır.

Son Eylül Ayı Geliştirme Güncellemesi raporumuzda, Football Manager’ın yeni döneminin ilk bölümünde olabilecek en iyi deneyimi sunmak için kendimize daha fazla zaman tanımak adına FM25’in çıkış tarihini ertelememiz gerektiğini belirtmiştik.

Bu ek süre, oyun kalitesi ve deneyiminin beklentilerinizi ve bizim yüksek standartlarımızı karşılaması için yeterli olmadı.

Önceki blogda, stüdyo için zor bir geliştirme süreci olduğunu söylemiştik. Ekipteki herkes inanılmaz bir hızda çalışmasına ve ellerinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen birçok şey beklediğimizden daha yavaş ilerledi.

Süre zaten kısıtlıydı ve son zamanlardaki yorumlarınızın birçoğunda haklı olarak belirttiğiniz gibi, çok aceleci davranıyorduk ve olağan standartlarımızdan ödün verme tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Bu durum, stüdyoda çalışan ve olabilecek en iyi oyunu sunmaya tutkuyla kendini adayan herkes üzerinde büyük bir baskı yarattı.

FM25, seride bir nesildir yapılan en büyük teknik ve görsel gelişimi temsil ediyor. Football Manager oyununun tarihindeki bu önemli dönüm noktasını Kasım ayında yayınlamak için aceleci davranarak kalitesini tehlikeye atamayız.

Bu, oyunun yayınlanmasına yedi hafta kala elbette hiçbirimizin beklediği bir durum değildi ancak stüdyo değerlerimizin ruhu gereği her zaman büyük resme bakarız ve buradaki büyük resim de hepimizin gurur duyabileceği bir oyun çıkarmak için bu ek süreye ihtiyacımız olduğudur.

Oyunun ön siparişini vermiş olan çok sayıda kişiye, güveniniz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Gecikme nedeniyle paranızın iadesini talep etmek isterseniz lütfen satıcınızla iletişime geçin.

PC/Mac'te Gelişmiş Erişim’den bahsettiğimiz 30 Eylül tarihli duyurumuzda eksik olduğunu belirttiğiniz bir nokta vardı. Gelişmiş Erişim özelliği yeni yayınlanma tarihinden önce kullanıma sunulacaktır ve bu sürenin ne kadar olacağından emin olduğumuzda sizi ilk fırsatta bilgilendireceğiz. Yeni oyun tanıtımını da Ocak 2025’in sonuna almayı planlıyoruz.

Bunun sizi çok hayal kırıklığına uğratacağının kesinlikle farkındayız. Biz de aynı hayal kırıklığını yaşıyoruz ve çok üzgünüz.

Okuduğunuz ve sabır gösterdiğiniz için teşekkürler. Football Manager’da yeni bir dönem başlatmak için çalışmaya devam ederken bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu tahmin bile edemezsiniz."

