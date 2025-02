Football Manager 2025'in çıkışı iptal edildi

Sports Interactive’in tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir takipçi kitlesine sahip oyunu Football Manager'in 2025 edisyonu iptal edildi.

Daha önce 26 Kasım'da çıkacağı belirtilen Football Manager 25'in çıkış tarihinin Mart 2025’e ertelenmişti.

Yapılan açıklamada, "Football Manager 25'in lansmanını iptal etme ve dikkatimizi bir sonraki sürüme verme şeklinde zor bir karar aldığımızı üzülerek bildirmek isteriz" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Sports Interactive ekibi olarak, SEGA ile yaptığımız detaylı şirket içi görüşmelerin ve titiz değerlendirmelerin ardından, Football Manager 25'in lansmanını iptal etme ve dikkatimizi bir sonraki sürüme verme şeklinde zor bir karar aldığımızı üzülerek bildirmek isteriz.

FM25'in ön siparişini vermiş olan çok sayıda kişiye, duyduğunuz güven ve gösterdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüz. Lütfen iadenizi almak için aşağıdaki SSS bölümüne bakın.

Özellikle de piyasaya çıkış tarihinin iki kez ertelenmesini ve ilk oynanış görüntülerinin yarattığı merakı düşününce, için bunun büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını biliyoruz. Bu kararın açıklanması çok uzun sürdüğünden şu anda elimizden sadece özür dilemek geliyor. Yasal ve finansal düzenlemeler de dâhil olmak üzere paydaşların tüm düzenlemelere uyabilmesi amacıyla bu açıklamayı yayınlayabileceğimiz en erken tarih bugündü.

Size saatler boyunca keyif veren, her anına ve harcadığınız her kuruşa değdiğini hissettiren, paranızın karşılığını fazlasıyla veren oyunlar sunmaktan dolayı kendimizle her zaman gurur duyduk. FM25'in lansmanıyla birlikte, seride bir nesildir görülen en büyük teknik ve görsel ilerlemeyi yaratarak yeni bir çağın yapı taşlarını oluşturmayı hedefledik.

Şimdiye kadar karşılaştığımız pek çok zorluk ve daha birçok öngörülemeyen durum nedeniyle, ekibimizin gösterdiği yoğun çabalara rağmen şu anda oyunun yeterli alanında hedeflediğimiz başarıya ulaşamadık. Lansmanı ertelemeye yönelik verilen tüm kararlar, oyunu hedeflenen noktaya yaklaştırmak amacıyla alındı fakat yılın başında kritik dönüm noktalarına yaklaştığımızda, yenilenen zaman çizelgesinde bile gereken standardı yakalayamayacağımız açıkça ortaya çıktı.

Oyunun pek çok alanında hedeflerimize ulaşmış olsak da genel oyuncu deneyimi ve arayüzü istediğimiz düzeyde değil. Tüketicilerin oyun testleri de dâhil olmak üzere kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, oyunun yeni gidişatı için doğru yolda olduğumuza dair kesin bir onay aldık ve bu amacımıza yaklaşıyoruz. Fakat yine de hak ettiğiniz standartların çok gerisinde kalıyoruz.

Yolumuza ısrarla devam edebilir, FM25'in lansmanını mevcut durumuyla yapabilir ve bazı şeyleri sürecin ilerleyen aşamalarında düzeltebilirdik ancak bu doğru olmazdı. Lansmanın mart ayında yapılmasını da istemiyorduk çünkü bu, futbol sezonunda oyuncuların yılın ilerleyen dönemlerinde başka bir oyun satın almalarını bekleyemeyeceğimiz kadar geç bir tarih olacaktı.

İptalin ardından artık elimizden gelen tüm çabayı bir sonraki sürümümüzün hedefimize ulaşması ve hepimizin beklediği kalite seviyesini yakalamasını sağlamak için harcıyoruz. En kısa süre içerisinde bu konuda ne durumda olduğumuz konusunda sizi bilgilendireceğiz.

Okuduğunuz, sabır gösterdiğiniz ve süregelen desteğiniz için teşekkürler. Şimdi tüm odağımız Football Manager'da yeni bir dönem başlatmakta olacak."