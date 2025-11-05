Football Manager 2026 için ilk incelemeler yapıldı
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Football Manager 2026 dün piyasaya sunuldu. Yapılan ilk incemelerde oyunun grafik olarak bir hayli geliştiği ancak bazı özelliklerinin ise geriye gittiği ifade edildi.
Kaynak: Spor Servisi
Uzun süredir beklenen menajerlik simülasyonu Football Manager serisinin son halkası Football Manager 26 (FM26), geliştirici Sports Interactive ve yayıncı SEGA tarafından bu yıl sonunda oyuncularla buluştu.
Gelen değerlendirmeler oyunun hem büyük bir sıçrama vaat ettiğini hem de “serinin en eksik başlıklarından biri olabileceği” yönündeki işaretleri taşıdığını gösterdi.
YENİLİKLER VE VAAT EDİLEN DEĞİŞİM
- FM26, seri tarihinde ilk kez Unity oyun motoruyla geliştirildi. Bu sayede 3D maç motorunda ve animasyonlarda önemli görsel yükseltmeler yapıldı.
- Oyuna kadın futbolunun kapsamlı entegrasyonu da yapılmış durumda. Oyunda 11 ülkede 14 kadın ligi yer alacak ve veritabanında 40 000’den fazla kadın futbolcu olacak.
- Taktiksel anlamda önemli bir revizyon: Top sizdeyken ve değilken ayrı stratejiler belirlenebilmesi, formasyon, oyuncu pozisyonları ve ayrıntılı talimatların takıma göre değişebilmesi gibi özellikler eklendi.
- Seride bir önce yayınlanması planlanan FM25’in iptal edilmesi ardından FM26 bu “yeniden başlangıç” olarak sunuldu.
ELEŞTİRİLER VE ENDİŞELER
- Erken incelemelere göre FM26, seride uzun yıllardır tutturulan kalite çizgisinin altında bir başlangıç yapmış olabilir. “Son 16 yılın en düşük puanlı ana seri başlığı” olarak değerlendirildi.
- Arayüz (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) konusunda ciddi şikâyetler var. İnceleme yazıları yeni arayüzün “basit işleri dahi birkaç menü tık öteye taşıdığı”, “konsola odaklı yapıldığı için PC’de kısıtlı” gibi yorumlar yapıldı.
- Geliştirici tarafından erken aşamada yayınlanan “ilk fragman görselleri” üzerinden büyük umutlar yükseltilmiş olsa da, bazı oyuncular grafiklerin beklenen düzeye çıkmadığını ve oyunun hâlâ “tam olarak cilalanmamış” durumda olduğunu belirtildi.