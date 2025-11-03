Football Manager 2026 yarın çıkıyor: Yönetilebilecek en heyecan verici 10 takım

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Football Manager 2026’nın tam sürümü yarın çıkıyor. Teknik direktör koltuğuna oturacak menajerlerin önünde yine zorlu bir seçim var: Hangi takımla kariyer başlayacaksınız? Avrupa devlerinden yükselen yıldızlara, kadın futbolunun yeni temsilcilerinden nostaljik hikâyelere kadar uzanan FM26’da yönetilebilecek en heyecan verici 10 takım:

1- BAYER LEVERKUSEN

İki sezon önce Bundesliga’da tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Leverkusen, Xabi Alonso sonrası yeni bir döneme girdi. Malik Tillman, Ben Seghir ve Quansah gibi genç transferlerle kadro tazelendi. BayArena’da dizginleri elinize alıp Almanya’da tahtı yeniden ele geçirmek sizin elinizde.

2- CRYSTAL PALACE

FA Cup zaferiyle geçen sezon tarih yazan Palace, artık Avrupa sahnesine çıkıyor. Maxence Lacroix ve Adam Wharton gibi gençlerle Premier Lig’de ilk dörde girmek hayal değil. Akıllı transfer stratejinizle bu hikâyeyi siz tamamlayacaksınız.

3- BOLOGNA

Şampiyonlar Ligi bileti alan Bologna, artık kalıcı bir güç olma peşinde. Lewis Ferguson liderliğinde Immobile ve Bernardeschi gibi yıldızlarla Serie A’da sürpriz yapmaya hazırlar.

4- SUNDERLAND

Sekiz yıl aradan sonra geri dönen Kara Kediler, Granit Xhaka ve Brian Brobbey transferleriyle iddialı. İlk hedef kümede kalmak olsa da, kuzey derbilerinde alacağınız sonuçlar adınızı kulüp tarihine yazabilir.

5. DURHAM WOMEN

FM serisinde ilk kez yer alan kadın futbol takımlarından biri olan Durham Women, topluluk ruhu ve genç kadrosuyla dikkat çekiyor. WSL’e yükselip bölgesel rakipler Sunderland ve Newcastle’a meydan okumak yepyeni bir deneyim olacak.

6. LONDON CITY LIONESSES

İngiltere kadın futbolunun ilk bağımsız WSL temsilcisi olan Lionesses, Michele Kang’in yatırımlarıyla büyüyor. Zelem, Geyoro ve van de Donk gibi yıldızlarla Arsenal’e kafa tutmak artık hayal değil.

7. DİNAMO ZAGREB

Hırvatistan’ın en köklü kulübü Dinamo Zagreb, son sezonu ikinci bitirerek alışılmışın dışına çıktı. Beljo ve Bennacer gibi transferlerle yeniden zirveye çıkmak için sizden iyi bir menajer yok.

8. BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Bundesliga’da yeniden eski şaşaalı günlerini arayan Gladbach, genç yetenekleriyle hazır. Reyna’nın potansiyelini parlatın, Bayern ve Köln’e karşı yeni bir rekabet dönemi başlatın.

9. BIRMINGHAM CİTY

Yeni yatırımcılarla birlikte League One’da fırtına gibi esen Birmingham, artık Premier Lig yolunda. Demarai Gray, Furuhashi ve Ducksch üçlüsüyle hücum futbolunu sevenler için ideal bir adres.

10. BK HÄCKEN

18 yaşındaki Felicia Schröder, FM26’nın en büyük potansiyellerinden biri. 22 maçta 27 gol atan genç yıldızı Avrupa’nın zirvesine taşımak, kariyerinizin dönüm noktası olabilir.