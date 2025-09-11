Football Manager 26'nın çıkış tarihi belli oldu

Türkiye’de de büyük bir takipçi kitlesine sahip Football Manager'in 2026 edisyonu 4 Kasım 2025 tarihinde çıkacak.

Yapılan açıklamada, kullanıcı arayüzünün yeniden tasarlandığı belirtildi. Ayrıca, kadın futbolunun ilk kez oyunda yer alacağı da kaydedildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"FM26, futbolda hikâye anlatıcılığının evriminin bir üst noktası.

Duyurduğumuz üzere, yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü her kariyerde kazandıracak veya kaybettirecek kararlar üzerinde daha fazla kontrol ve etki sahibi olmanı sağlıyor.

Bu arayüz yenilenmesi şimdiye kadarki en gerçekçi maç günü deneyimimizle birleşerek gerçek hayattaki maçlardan alınmış volümetrik animasyonlar ve muhteşem şekilde geliştirilmiş saha içi görselleri sayesinde her maça daha büyük drama ve görkem getiriyor.

Premier Lig'in gelişi, bu yeniden tanımlanan çağın temellerini atıyor, tamamen lisanslı kulüp armaları, formaları ve resmî oyuncu fotoğraflarıyla gerçekçiliği yeni zirvelere taşıyor.

Sahneye ilk kez çıkan Kadınlar Futbolu da olasılıklarla dolu yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. FM ekosistemine tek ve bütün bir futbol dünyası oluşturacak şekilde eklenen kadınlar futbolu, türünün en kapsamlı veri tabanıyla destekleniyor ve lisanslı turnuvaların isimleri önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

Tüm bunlar sadece başlangıç. Tamamen yepyeni bir motorda yer alıyor olmasına rağmen kayıtlı oyunlarını yeni formata dönüştüren teknoloji FM26, FM26 Console ve FM26 Touch'ın tamamen Football Manager 2024 ve Football Manager 2023 için kayıtlı oyun uyumluluğuyla piyasaya çıkacağı anlamına geliyor.

Ek olarak FM26 Mobile, Mobile serimizde kayıtlı oyun uyumluluğu işlevini** sunan ilk sürüm olacak.

Bunlar dışında her kariyerinde, transfer ve taktiklerden menajer oluşturmaya ve oyun kumandası entegrasyonuna kadar keşfedilmeyi bekleyen başka önemli geliştirmeler de bulunuyor.

Önümüzdeki haftalarda bu yıl yapılan yeni eklentilere daha yakından bakacağız. Bu haberleri paylaşılır paylaşılmaz almak için sosyal medyada Football Manager'ı takip ettiğinden ve FMFC'ye kayıt olduğundan emin ol."