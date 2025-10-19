Forbes açıkladı: Türkiye'nin en zenginleri listesinde ilk sıra değişti

Forbes'un Türkiye'deki en zenginler listesinde ilk sırada değişiklik yaşandı. Hamdi Ulukaya, kurucusu ve CEO’su olduğu Chobani’nin perşembe günü 650 milyon dolar yatırım aldığını açıklamasıyla Türkiye'nin en zengin insanı oldu.

Forbes’un hesaplamalarına göre şirketin yüzde 68’ine sahip olduğu tahmin edilen Ulukaya’nın serveti yatırımın ardından 11 milyar dolar birden arttı.

Serveti 13,5 milyar dolara ulaşan Chobani CEO’su Forbes’un dünyanın en zengin insanlarını sıraladığı Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde 2,1 milyar dolarlık servetiyle 1868. sıradayken, güncellenen listede 202. sıraya yükseldi.

Sıralamadaki bu değişiklikle Ulukaya 5,4 milyar dolar servete sahip olduğu tahmin edilen Murat Ülker’i de geçmiş oldu. Şirket aldığı 650 milyon dolar yatırım ile 20 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

FENERBAHÇE'YE SPONSOR OLMUŞTU

Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, Fenerbahçe ile stadyum ve Avrupa forma sponsorluğu anlaşması yapmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık olduğu, her sezon için 10 milyon euro sponsorluk geliri elde edileceği belirtilmişti.

Kulüp, futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.