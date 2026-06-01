Forbes açıkladı: Türkiye'nin en zenginleri listesinde kimler yer alıyor?

ABD merkezli Forbes dergisi dünyada ve Türkiye’de milyarderler listesini güncelledi.

Chobani markasıyla ABD’nin en popüler yoğurdunu üreten Hamdi Ulukaya, dünya sıralamasında gerilemesine rağmen 12,4 milyar dolarlık servetiyle 251'inci sırada yer aldı.

Türkiye'de ise zirve değişmedi. 5,2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker ilk sırada, dünyada ise 805'inci sırada yer aldı.

859'uncu sıradaki Şaban Cemil Kazancı'nın 5 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Rönesans Holding'in başkanı Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar ile 1146'ıncı sırada.