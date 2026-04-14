Forbes listesi: Türkiye’nin en zengini belli oldu

ABD merkezli iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, ‘en zengin iş insanları’ listesi nisan ayı için güncelledi.

Dünyanın en zengini açık farkla Elon Musk olmaya devam etti. Musk, 803 milyar dolarlık servete sahip.

İkinci sırada 263 milyar dolarla Lary Page, 3’üncü sırada 250 milyar dolarla Jeff Bezos yer aldı.

ULUKAYA YÜKSELDİ

Chobani markasıyla ABD’nin en popüler yoğurdunu üreten Hamdi Ulukaya listede yükseldi. Ulukaya, servetini 13,9 milyar dolara yükselterek dünya g4enelinde 206'ncı sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Türkiye'de ise zirve değişmedi. 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker ilk sırada, dünyada ise 806'ncı sırada yer aldı.

809'uncu sıradaki Şaban Cemil Kazancı'nın 5,2 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Rönesans Holding'in başkanı Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar ile 1127’nci sırada.