Forbes, Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı
Forbes dergisi, Türkiye'nin en zengin iş insanlarının yer aldığı listeyi açıkladı. İlk sırada Murat Ülker yer alırken, geçen yıl birinci olan İbrahim Erdemoğlu 10. sıraya düştü.
ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye'nin en zengin iş insanlarının yer aldığı listeyi güncelledi.
Listenin ilk sırasında 5.1 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı.
Geçen yıl birinci olan İbrahim Erdemoğlu'nun 10. sıraya gerilemesi dikkat çekti.
Listenin ikinci sırasında İpek Kıraç, üçüncü sırasında Vehbi Koç'un kızı Semahat Sevim Arsel yer aldı.
Forbes dergisinin yayımladığı 2024 yılı Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı sıralaması şöyle:
• Murat Ülker (5.1 milyar dolar)
• İpek Kıraç (3.2 milyar dolar)
• Semahat Sevim Arsel (3.1 milyar dolar)
• Şaban Cemil Kazancı (3.1 milyar dolar)
• Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)
• Erman Ilıcak (2.6 milyar dolar)
• Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar)
• Mehmet Sinan Tara (2.4 milyar dolar)
• Ferit Faik Şahenk (2.2 milyar dolar)
• İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)