Forbes’un milyarderler listesi: Bayraktar kardeşler ilk 20’ye girdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli iş dünyası dergisi Forbes, internet sitesinde “dünyanın en zengin insanları” listesinde değişikliğe gitti.

Geçtiğimiz yıl Baykar Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 1.2 milyar dolarlık servetiyle ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın 1.1 milyar dolarlık servetiyle yer aldığı listede, bir yıl aradan sonra Bayraktar kardeşlerin sıralaması ve toplam serveti güncellendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Baykar Teknoloji’deki yüzde 52.5’lik hissesi ile kişisel servetini 1.8 milyar dolara çıkararak Türkiye’nin en zengin 15. insanı unvanını aldı.

Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi olan ve Baykar Teknoloji hisselerinin yüzde 47,5'ine sahip olan Haluk Bayraktar ise geçtiğimiz yıl 1.1 milyar dolar olan servetini 1.6 milyar dolara yükseltti. Haluk Bayraktar, bu artışla birlikte Türkiye'nin en varlıklı 19. insanı olarak listede yer aldı.