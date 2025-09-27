Giriş / Abone Ol
Ford Motor Co, 115 bin 539 aracı direksiyon milinin üst kısmında tespit edilen kusur nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Söz konusu sorun, parçanın ayrılması halinde sürüş kontrolünün kaybolmasına yol açabileceği için ciddi güvenlik riski taşıyor.

Dünya
Kaynak: AA
Ford, 115 binden fazla aracı geri çağırıyor
Fotoğraf: AA

Ford, direksiyon milindeki kusur nedeniyle ABD’de 115 bin 539 aracı geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2020 ve 2021 model yıllarına ait F-250, F-350 ve F-450 serisi araçları kapsadığı belirtildi.

Ford yetkilileri, yetkili servislerde etkilenen araçlardaki arızalı parçaların ücretsiz olarak inceleneceğini, onarılacağını veya değiştirileceğini bildirdi.

Öte yandan söz konusu sorun, parçanın ayrılması halinde sürüş kontrolünün kaybolmasına yol açıyor.

GEÇMİŞTEKİ GERİ ÇAĞIRMA KARARLARI

Ford, 2021–2024 modelleri arasında yer alan çok sayıda araç, arka görüş kamerasındaki yazılım hatası nedeniyle geri çağrılmıştı.

O dönemde yaklaşık 1 milyon araç servislerde kontrol edilmişti.

