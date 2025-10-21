Ford Fiyat Listesi 2025: Puma, Focus, Kuga, Journey Courier ve BEV seçenekleri

Hangi Ford’u, hangi bütçeyle alabilirim?” sorusunun net bir yanıtı var. Elektrikli Puma GEN-E’den hibrit Yeni Puma’ya, dizel Focus’tan güçlü Kuga’ya ve Journey Courier / Courier BEV’e kadar tüm güncel anahtar teslim fiyatları sizin için bir araya getirdik.

Not: Aşağıdaki tüm fiyatlar, gönderdiğin görsellerde yer alan “T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı” değerleridir; kampanya, opsiyon ve bölgesel değişkenlere göre güncellenebilir.