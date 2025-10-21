Ford Fiyat Listesi 2025: Puma, Focus, Kuga, Journey Courier ve BEV seçenekleri
Ford 2025 fiyatları merak ediliyor! Yeni Puma GEN-E elektrikli SUV kaç TL? Focus dizel otomatik fiyatı ne kadar? Kuga, Journey Courier ve BEV modellerinde başlangıç fiyatları nasıl değişiyor? Tüm bu soruların yanıtları, donanım detayları ve karşılaştırmalı fiyat tablosu haberimizde.
Hangi Ford’u, hangi bütçeyle alabilirim?” sorusunun net bir yanıtı var. Elektrikli Puma GEN-E’den hibrit Yeni Puma’ya, dizel Focus’tan güçlü Kuga’ya ve Journey Courier / Courier BEV’e kadar tüm güncel anahtar teslim fiyatları sizin için bir araya getirdik.
Not: Aşağıdaki tüm fiyatlar, gönderdiğin görsellerde yer alan “T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı” değerleridir; kampanya, opsiyon ve bölgesel değişkenlere göre güncellenebilir.
GÜNCEL FORD FİYAT ÖZETİ (2025)
|Model
|Versiyon / Motor
|Yakıt / Şanzıman
|Fiyat (TL)
|Üretim Yeri
|Puma GEN-E
|Premium – 123 kW
|Elektrik / Otomatik
|1.936.900
|Romanya
|Yeni Puma
|Titanium – 1.0 EcoBoost 125 PS
|Benzin/Hibrit / 6 ileri Manuel
|1.550.200
|Romanya
|Titanium – 1.0 EcoBoost 125 PS
|Benzin/Hibrit / 7 ileri Otomatik
|1.839.800
|Romanya
|ST-Line X – 1.0 EcoBoost 155 PS
|Benzin/Hibrit / 7 ileri Otomatik
|2.074.400
|Romanya
|Focus
|Yeni Titanium Stil – 1.5 EcoBlue 115 PS
|Dizel / 8 ileri Otomatik
|2.247.300
|Almanya
|Yeni Titanium X – 1.5 EcoBlue 115 PS
|Dizel / 8 ileri Otomatik
|2.362.400
|Almanya
|Kuga
|Titanium – 1.5 EcoBoost 186 PS
|Benzin / 8 ileri Otomatik
|2.667.400
|İspanya
|ST-Line – 1.5 EcoBoost 186 PS
|Benzin / 8 ileri Otomatik
|3.023.500
|İspanya
|ST-Line X – 1.5 EcoBoost 186 PS
|Benzin / 8 ileri Otomatik
|3.175.000
|İspanya
|Journey Courier
|Deluxe – 1.0 EcoBoost 125 PS
|Benzin / 6 ileri Manuel
|2.189.300
|Romanya
|Titanium – 1.0 EcoBoost 125 PS
|Benzin / 7 ileri Otomatik
|2.752.200
|Romanya
|Journey Courier BEV
|Titanium – 100 kW
|Elektrik / Otomatik
|2.000.900
|Romanya
FORD PUMA GEN-E: ELEKTRİKLİ SUV’A ULAŞMANIN EN ERİŞİLEBİLİR YOLU
Puma GEN-E, 123 kW gücündeki tam elektrikli aktarma organıyla sessiz sürüş, düşük işletme maliyeti ve yerinde ivmelenme sunar. Listeye göre 1.936.900 TL’lik anahtar teslim fiyat, elektrikli SUV’a geçişte önemli bir eşik oluşturuyor.
Kimler İçin Mantıklı?
- Günlük şehir içi kullanımda düşük enerji maliyeti arayanlar,
- Emisyonsuz sürüş ve sessiz kabin isteyenler,
- Elektrikli otomobile geçişte bütçe-dostu bir SUV arayanlar.
YENİ PUMA (HİBRİT): KOMPAKT SUV’DA EKONOMİ, DONANIM VE TASARIM DENGESİ
Yeni Puma’nın güçlü kartı, 1.0 EcoBoost motoru ve hafif hibrit mimarisinin pratik şehir sürüşüyle uyumudur. Fiyatlar 1.550.200 TL’den başlıyor, ST-Line X’te 2.074.400 TL’ye ulaşıyor.
Neden Tercih Edilir?
- Kompakt ölçüler + yüksek oturma pozisyonu
- Hibrit verimliliğiyle daha düşük yakıt tüketimi potansiyeli
- Otomatik seçenekte konforlu ve akıcı sürüş
- Donanım paketleriyle kişiselleştirme imkânı
- Şehir içi park ve manevrada pratiklik
- Uygun başlangıç fiyatı
FORD FOCUS (DİZEL SEDAN): UZUN YOLDA EKONOMİ, ŞEHİRDE KONFOR
Almanya üretimi Focus, 1.5 EcoBlue 115 PS dizel motor ve 8 ileri otomatik kombinasyonuyla satışta. Titanium Stil 2.247.300 TL, Titanium X ise 2.362.400 TL. Dizel-otomatik eşleşmesi yüksek kilometre yapan kullanıcılar için güçlü bir argümandır.
Öne Çıkan Alım Gerekçeleri
- Uzun menzil ve dizel ekonomisi
- Geleneksel sedan formunda geniş bagaj
- Sürücü destek teknolojilerinin erişilebilir paketlenmesi
FORD KUGA: ORTA-BOY SUV’DA GÜÇ, DONANIM VE PRESTİJ
Kuga, 1.5 EcoBoost 186 PS benzinli motor ve 8 ileri otomatik ile listeleniyor. Titanium 2.667.400 TL, ST-Line 3.023.500 TL, ST-Line X 3.175.000 TL. Aile kullanımında hem performans hem konfor arayanlar için güçlü bir alternatif.
Kimlere Önerilir?
- Geniş iç mekân ve yüksek konfor isteyen aileler,
- SUV gövde formunda güçlü performans arayanlar,
- Donanım yükseltmeleriyle “sportif görünüm” isteyen sürücüler.
JOURNEY COURİER (BENZİN): KOMPAKT BOYUTTA BÜYÜK PRATİKLİK
Kompakt kombi sınıfındaki Journey Courier, 1.0 EcoBoost 125 PS motorla satışta. Deluxe (manuel) 2.189.300 TL, Titanium (otomatik) 2.752.200 TL. Şehir içi iş-güç ve aile kullanımı için cazip bir fiyat/performans dengesi sunar.
JOURNEY COURİER BEV (ELEKTRİK): SESSİZ, SIFIR EMİSYONLU KOMBİ
Elektrikli Courier BEV Titanium 100 kW güç üretiyor ve 2.000.900 TL fiyatla listede yer alıyor. Elektrik altyapısının geliştiği şehirlerde, düşük işletme maliyeti ve basit bakım yapısıyla mantıklı bir seçenek hâline gelir.
HANGİ FORD SİZE UYGUN? (KISA SEÇİM REHBERİ)
Bütçe & Kullanım Profili Eşleştirmesi
- Şehir içi, düşük işletme maliyeti: Puma GEN-E veya Journey Courier BEV
- Kompakt SUV, hibrit verim: Yeni Puma (özellikle otomatik Titanium)
- Uzun yol, dizel ekonomi: Focus Titanium Stil / Titanium X
- Aile boyu SUV, donanım ve prestij: Kuga (ST-Line veya ST-Line X)
- İş + aile pratikliği, geniş iç hacim: Journey Courier (Deluxe/Titanium)
SSS: FORD FİYAT LİSTESİ 2025 HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
Ford Puma fiyatı 2025’te ne kadar?
Hibrit Yeni Puma 1.550.200 TL’den başlıyor ve 2.074.400 TL’ye kadar çıkıyor. Tam elektrikli Puma GEN-E’nin fiyatı 1.936.900 TL. Ford Puma 2025 sıfır araç detaylı liste haberdeki tabloda yer almaktadır.
Ford Focus dizel otomatik kaç TL?
Titanium Stil 2.247.300 TL, Titanium X 2.362.400 TL anahtar teslim olarak listeleniyor. Ford Focus Fiyat Listesi için haberimizdeki listye göz atabilirsiniz.
Ford Kuga’nın başlangıç fiyatı nedir?
Kuga Titanium 2.667.400 TL. ST-Line ve ST-Line X sırasıyla 3.023.500 TL ve 3.175.000 TL. 2025 model Ford Kuga ne kadar sorusunun detaylı yanıtı ve Ford Kuga 2025 fiyatları yukarıdaki listemizde yer almaktadır.
Journey Courier ve elektrikli Courier BEV’in fiyatları nedir?
Journey Courier Deluxe (manuel) 2.189.300 TL, Titanium (otomatik) 2.752.200 TL. Tam elektrikli Courier BEV Titanium 2.000.900 TL.
Bu rakamlar nasıl derlendi?
Fiyatların tamamı bu sayfayı talep eden kullanıcı tarafından paylaşılan resmi liste görsellerindeki “T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı” değerlerinden birebir okunarak derlenmiştir.
Kampanya ve opsiyonlar fiyatı etkiler mi?
Evet. Opsiyon paketleri, renk/aksesuar seçimleri ve dönemsel kampanyalar nihai anahtar teslim fiyatını değiştirebilir. Satın alma öncesi yetkili satıcıdan teyit alın.
SONUÇ: 2025 FORD FİYAT LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN MESAJ
Ford’un 2025 ürün gamı, elektrikli Puma GEN-E ve Courier BEV ile erişilebilir e-mobiliteyi, Yeni Puma ile hibrit verimliliğini, Focus ile uzun yolda dizel ekonomisini ve Kuga ile ailelere yönelik SUV konforunu aynı tabloda topluyor. Bütçenize ve kullanım önceliklerinize göre bu rehberdeki özet tabloyu başlangıç noktası yapın; son kararı vermeden önce opsiyon ve kampanyaları bayiden teyit ederek “doğru Ford”u netleştirin.