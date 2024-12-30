Ford'un X hesabından Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşıldı

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi X hesabından, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapıldı.

Şirketin resmi sosyal medya hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" ifadelerini içeren mesajlar paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinirken şirketin X hesabının ele geçirildiği düşünülüyor.

Öte yandan konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.