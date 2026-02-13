Forex dolandırıcılarına 6'ncı dalga operasyon: 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 ilde paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin sisteme sokulduğu iddiasıyla operasyon düzenledi.

Savcılık'tan yapılan açıklamada 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan, 13 meskene el konulduğu ve 58 kişiye operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Devam eden çalışmalarda tespit edilen kişiler ve paravan şirketlere yönelik 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından bilgileri dışında yapılan çekim işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, kurulan paravan şirket hesapları ve kişisel banka hesapları aracılığıyla sisteme dahil edildiği belirlendi. Suç gelirinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının kripto varlık şirketlerine gönderildiği, bir kısmının ise nakit olarak çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Çalışmaların ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Savcılık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/279446 sayılı soruşturma dosyası kapsamında;

Şüphelilerin paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurdukları, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla; ülkemizde faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olarak değerlendirildiği,

Organizasyon kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen ilk aşamada 229 tüzel kişinin 196 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbay Şirketler grubuna bağlı olan 8 şirketin dahil olduğu, üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişinin 65 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında yukarıda izah edilen paravan şirket sahibi ve yetkililerine yönelik şüphelilerin tespit edilen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan, 13 mesken mal varlıklarına el konulmuş olup, ilimiz merkezli Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Tokat olmak üzere 17 ayrı ilde toplam 58 şüpheliye yönelik 13/02/2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.