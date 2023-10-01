'Forex yatırımı' vaadiyle dolandırıcılık: 14 kişi tutuklandı

"Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 14 kişi tutuklandı, 4 kişi ev hapsi cezası aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik 38 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, internet sitelerinde ‘Forex’ konusunda ücretsiz eğitim verip, yüksek kar vaatli yatırım imkanı vaat ederek dolandırıcılık yapan bir suç örgütünü tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Antalya, Kilis, Bitlis ve Kars illerinde icra ettikleri eş zamanlı operasyonla aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 33 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan 12'si şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatı ile şubeden serbest bırakıldı.

21 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü hakkında ev hapsi cezası aldı.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 5 şahsın aranmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

Yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 2 kuru sıkı silah, 65 dolu fişek ile 262 bin 24 dolar, 845 avro, 17 bin 920 lira, 52 cumhuriyet altını, 4 çeyrek altın, 100 ibareli Suudi Arabistan riyali, 1 100 ibareli BAE parası, 2 adet 5 ibareli BAE parası, 5 ibareli Azerbaycan manatı, 5 ibareli İngiltere poundu, 1 menşei bilinmeyen 588522 seri numaralı para ele geçirildi.