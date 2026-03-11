Form gönderildi, bilgi istendi: Müdürden öğretmenlere AKP'nin iftarına çağrı

Ankara’da bir ortaokul müdürünün öğretmenleri okulun WhatsApp grubundan AKP Ankara İl Başkanlığının iftar programına çağırması tepki çekti. Katılım için öğretmenlerden ad-soyad ve telefon numarası istenirken, Eğitim Sen uygulamanın kamu görevinin siyasi faaliyet için kullanılmasına örnek olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği “Ramazan Etkinlikleri” genelgesinin ardından, bu kez Ankara’nın Mamak ilçesindeki Ekin Ortaokulunda öğretmenlere yönelik iftar duyurusu tartışma yarattı. İddiaya göre okul müdürü Gülay Polat, öğretmenleri AKP Ankara İl Başkanlığının düzenleyeceği iftar programına davet etti.

Nefes’ten Dilan Kutlu’nun haberine göre, öğretmenlere okulun WhatsApp grubundan iletilen mesajda, 13 Mart 2026 Cuma günü Başkent Millet Bahçesi Elmas Düğün Salonu’nda yapılacak “Öğretmenler İftar Programı”na katılmak isteyenlerin Google formu doldurması istendi. Formda öğretmenlerin ad-soyad ve telefon numaralarının talep edildiği belirtildi.

Mesajın, Eğitim-Bir-Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Levent Köse imzasıyla paylaşıldığı aktarıldı. Duyuruda, “AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın öğretmenler için düzenlediği iftara katılmak isteyen arkadaşlarımız aşağıda göndereceğimiz formu doldurarak kaç kişi katılacaklarını belirtmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

“KAMU GÖREVLİLERİ GÖREVLERİ SIRASINDA SİYASİ PARTİ PROPAGANDASI YAPAMAZ”

Uygulamaya Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu tepki gösterdi.

Aydoğdu, bir siyasi partinin etkinliği için öğretmenlerin katılım bilgilerinin toplanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aydoğdu, “Etkinliğe kaç öğretmenin katılacağı tespit ediliyor ve sonuçlar siyasi partiye bildiriliyor. Bir sendika başkanının doğrudan bir siyasi partinin organizasyonu için çalışma yürütmesi kabul edilemez. Devlet Memurları Kanunu açıktır. Kamu görevlileri görevleri sırasında siyasi parti propagandası yapamaz ve kamu imkanlarını siyasi faaliyetler için kullanamaz” dedi.