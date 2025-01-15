Formula 1 2025 yarışları ne zaman başlıyor? F1 Yarış Takvimi 2025

Formula 1 hayranları için heyecan verici bir yıl daha başlıyor. 2025 Formula 1 sezonu, yepyeni yarışlarla ve büyük mücadelelerle dolu bir takvim sunuyor. Bu yazıda, 2025 Formula 1 sezonunun başlangıç tarihinden, önemli etkinliklere ve yarış takvimine kadar tüm detayları bulabilirsiniz. "Formula 1 ne zaman başlıyor?" ve "2025 Formula 1 takvimi" gibi sıkça yapılan aramaların yanıtlarını bu rehberde bulabilirsiniz.

2025 FORMULA 1 SEZONU LANSMAN VE TEST TARİHLERİ

2025 sezonu, takımların araçlarını tanıttığı lansman etkinlikleriyle başlıyor. İşte en önemli lansman tarihleri:

Williams Lansmanı: 14 Şubat 2025

Red Bull Racing Lansmanı: 18 Şubat 2025

Sezon Lansmanı: 18 Şubat 2025

Ferrari Lansmanı: 19 Şubat 2025

Bahreyn Sezon Öncesi Testleri: 28 Şubat 2025

Bu tarihler, takımların yeni araçlarının ilk kez görücüye çıktığı ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerdir. Özellikle "Ferrari lansmanı" ve "sezon öncesi testler", büyük heyecan yaratan günler arasında yer alır.

2025 FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

2025 Formula 1 sezonu, toplamda 24 yarışla dolu dolu bir takvim sunuyor. İşte 2025 Formula 1 yarışlarının tarihleri:

Avustralya GP: 16 Mart 2025

16 Mart 2025 Çin GP: 23 Mart 2025

23 Mart 2025 Japonya GP: 6 Nisan 2025

6 Nisan 2025 Bahreyn GP: 13 Nisan 2025

13 Nisan 2025 Suudi Arabistan GP: 20 Nisan 2025

20 Nisan 2025 Miami GP: 4 Mayıs 2025

4 Mayıs 2025 Emilia Romagna GP: 18 Mayıs 2025

18 Mayıs 2025 Monako GP: 25 Mayıs 2025

25 Mayıs 2025 İspanya GP: 1 Haziran 2025

1 Haziran 2025 Kanada GP: 15 Haziran 2025

15 Haziran 2025 Avusturya GP: 29 Haziran 2025

29 Haziran 2025 Britanya GP: 6 Temmuz 2025

6 Temmuz 2025 Belçika GP: 27 Temmuz 2025

27 Temmuz 2025 Macaristan GP: 3 Ağustos 2025

3 Ağustos 2025 Hollanda GP: 31 Ağustos 2025

31 Ağustos 2025 İtalya GP: 7 Eylül 2025

7 Eylül 2025 Azerbaycan GP: 21 Eylül 2025

21 Eylül 2025 Singapur GP: 5 Ekim 2025

5 Ekim 2025 Amerika GP: 19 Ekim 2025

19 Ekim 2025 Meksika GP: 26 Ekim 2025

26 Ekim 2025 Sao Paulo GP: 9 Kasım 2025

9 Kasım 2025 Las Vegas GP: 22 Kasım 2025

22 Kasım 2025 Katar GP: 30 Kasım 2025

30 Kasım 2025 Abu Dabi GP: 7 Aralık 2025

"2025 Formula 1 yarış tarihleri" ve "Formula 1 takvimi 2025", bu heyecan dolu sezonu takip etmek isteyenlerin sıkça araştırdığı konular arasındadır.

SEZONUN ÖNE ÇIKAN YARIŞLARI

Monako GP (25 Mayıs 2025): Formula 1'in en prestijli yarışlarından biri olan Monako GP, dar sokakları ve tarihi atmosferiyle her yıl olduğu gibi büyük ilgi görecek.

Las Vegas GP (22 Kasım 2025): Gece yarışlarıyla ünlü olan Las Vegas GP, bu sezonun en gözde etkinliklerinden biri olacak.

Abu Dabi GP (7 Aralık 2025): Sezonun final yarışı, şampiyonluk mücadeleleri için büyük bir heyecan sunuyor.

FORMULA 1 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 Formula 1 sezonu, 16 Mart 2025 tarihinde Avustralya GP ile başlıyor.

2025 FORMULA 1'DE KAÇ YARIŞ VAR?

2025 sezonunda toplamda 24 yarış düzenlenecek.

FORMULA 1 SEZONU NASIL TAKİP EDİLİR?

Formula 1 yarışları, dünya genelinde yayın yapan spor kanalları ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak takip edilebilir.

FERRARİ'NİN LANSMANI NE ZAMAN?

Ferrari'nin 2025 sezonu lansmanı 19 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 Formula 1 sezonu, heyecan dolu yarışlarla ve yeni teknolojik gelişmelerle dolu bir yıl vaat ediyor. Sezon, 16 Mart 2025 tarihinde Avustralya GP ile başlayacak ve 7 Aralık 2025'te Abu Dabi GP ile sona erecek. "Formula 1 ne zaman başlıyor?", "Formula 1 2025 takvimi" ve "Ferrari lansman tarihi" gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bu rehberle, sezonu daha yakından takip edebilirsiniz.