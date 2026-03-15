Formula 1, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da yapılacak yarışların iptal edildiğini duyurdu

Formula 1, Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin Ortadoğu'daki mevcut durum nedeniyle yapılmayacağını duyurdu.

  15.03.2026 01:50
  Giriş: 15.03.2026 01:50
  Güncelleme: 15.03.2026 02:31
Kaynak: AA
Formula 1'in Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle nisan ayında yapılmayacağı duyuruldu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Ortadoğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir" denildi.

Açıklamada, "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır" bilgisi verildi.

