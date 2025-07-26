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Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 16:22
  • Giriş: 26.07.2025 16:22
  • Güncelleme: 26.07.2025 16:22
Kaynak: AA
Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull ​​​takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Belçika'daki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapıldı.

Verstappen, 26 dakika 37.997 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

McLaren'den Avustralyalı Oscar Piastri, Verstappen'in 0.753 saniye gerisinde ikinci, McLaren'den Büyük Britanyalı pilot Lando Norris ise liderin 1.414 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sıralama turları bugün TSİ 17.00'de başlayacak yarış, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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