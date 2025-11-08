Formula 1'de Brezilya GP'sinde sprintin galibi Lando Norris

Formula 1'de heyecan devam ediyor. Sprint hafta sonuna sahne olan Brezilya Grand Prixsi'nde ilk ayağı kazanan pilot Lando Norris oldu. Sprint yarışını kazanan McLaren takımının İngiliz pilotu takım arkadaşı Oscar Piastri'nin geçirdiği kaza sonrası yarış dışı kalmasıyla önemli puanlar kazandı.

Yarış sonunda Norris puanını 365'e yükseltirken Oscar Piastri 356 puanda kaldı. Sprintte Mercedes pilotları Kimi Antonelli ikinci, George Russell ise üçüncü oldu.

Puan durumunda 3. sırada olan son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen, sprint yarışını 4. sırada bitirdi ve farkın açılmasına engel olamadı.