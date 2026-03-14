Formula 1'de Çin Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Formula 1'de 2026 sezonunun ikinci yarışında pole pozisyonu Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli'nin oldu. İkinci sırada bir diğer Mercedes pilotu George Rusell yer alırken Ferrari pilotları Lewis Hamilton 3, Charles Leclerc ise dördüncü oldu.

Sıralamanın 5-6'ncı sırasında McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris yer aldı. Alpine pilotu Pierre Gasly, Red Bull pilotları Max Verstappen, Isack Hadjar ve Haas sürücüsü Ollie Bearman ilk 10'u tamamladı.