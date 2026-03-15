Formula 1'de Çin Grand Prixsi'nin galibi Kimi Antonelli

Çin Grand Prixsi'nin galibi Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu. Antonelli bu sonuçla yarış kazanan en genç ikinci sürücü oldu.

  • 15.03.2026 11:36
Kaynak: Spor Servisi
Formula 1'de sezonun ikinci yarışının galibi Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu. Antonelli bu sonuçla yarış kazanan en genç ikinci sürücü oldu.

Genç pilotu takım arkadaşı George Russell takip ederken podyumun son basamağında Ferrari pilotu Lewis Hamilton yer aldı. Hamilton'ı ise bir diğer Ferrari sürücüsü Charles Leclerc takip etti.

