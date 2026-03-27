Formula 1'de Japonya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun üçüncü etabı olan Japonya Grand Prix'si ile sürecek. Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek.

JAPONYA GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?

Sıralama turları yarın TSİ 09.00'da, yarış ise 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1 Japonya Grand Prix'si beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

SEZONUN İLK İKİ YARIŞINDA KİM KAZANDI?

Sezonun ilk iki yarışında Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli zafere ulaştı.

PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5

1 George Russell (Büyük Britanya) 51 2 Kimi Antonelli (İtalya) 47 3 Charles Leclerc (Monako) 34 4 Lewis Hamilton (Büyük Britanya) 33 5 Oliver Bearman (Büyük Britanya) 17

TAKIMLAR KLASMANINDA İLK 5

1 Mercedes 98 2 Ferrari 67 3 McLaren 18 4 Haas 17 5 Red Bull 12

Formula 1'de sezonun üçüncü durağı Japonya olacak. Suzuka pistindeki mücadele, hem pilotlar hem de takımlar klasmanındaki yarış açısından büyük önem taşıyor.