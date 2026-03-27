Formula 1'de Japonya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası Japonya Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kalanda? Puan durumu ve yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 27.03.2026 15:43
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun üçüncü etabı olan Japonya Grand Prix'si ile sürecek. Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek.

JAPONYA GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?

Sıralama turları yarın TSİ 09.00'da, yarış ise 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1 Japonya Grand Prix'si beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

SEZONUN İLK İKİ YARIŞINDA KİM KAZANDI?

Sezonun ilk iki yarışında Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli zafere ulaştı.

PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5

1George Russell (Büyük Britanya)51
2Kimi Antonelli (İtalya)47
3Charles Leclerc (Monako)34
4Lewis Hamilton (Büyük Britanya)33
5Oliver Bearman (Büyük Britanya)17

TAKIMLAR KLASMANINDA İLK 5

1Mercedes98
2Ferrari67
3McLaren18
4Haas17
5Red Bull12

Formula 1'de sezonun üçüncü durağı Japonya olacak. Suzuka pistindeki mücadele, hem pilotlar hem de takımlar klasmanındaki yarış açısından büyük önem taşıyor.

