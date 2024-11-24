Formula 1'de Max Verstappen, üst üste 4. kez dünya şampiyonu oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam etti.

F1'de bu sezon düzenlenen 8 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sinde aldığı puanların ardından sezonun son 2 yarışı öncesinde şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece Red Bull Racing takımı pilotu Max Verstappen, üst üste 4. kez dünya şampiyonu oldu.