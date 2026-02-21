Formula 1'de sezon öncesi testler tamamlandı: Ferrari için o sene bu sene mi?

2026 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn Uluslararası Pisti’nde gerçekleştirilen testler, yeni dönemin güç dengelerine dair ilk güçlü sinyalleri verdi.

Üç günün sonunda tablo net: Mercedes ve Ferrari sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prixsi'ne favori olarak gidiyor.

FERARI SEZONA HAZIR

Yeni aktif aerodinamik unsurlar ve özellikle arka kanat üzerinde denenen yenilikler Ferrari'nin 2026 regülasyonlarına ne kadar hazır olduğunu gösterdi.

Düşük yakıt ve yumuşak lastik avantajı tartışması bir kenara bırakılsa bile, Ferrari’nin üç gün boyunca sorunsuz şekilde programını tamamlaması paddock’ta en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

MERCEDES: DAYANIKLI VE GÜVENİLİR

Bir diğer favori ise Mercedes. Gümüş oklar, saf tur zamanından çok uzun sürüş performansıyla dikkat çekti.

George Russell’ın C3 lastikle yakaladığı ortalama 1:36.5 civarındaki uzun stint temposu, sezon başında yarış performansı açısından Mercedes’i son derece tehlikeli kılıyor. Üstelik 2337 kilometreyle testlerin en fazla tur atan takımı olmaları, dayanıklılık konusunda da güçlü bir referans sundu.

RED BULL VE MCLAREN TAKİPTE

Üst grubun diğer iki üyesi McLaren ve Red Bull Racing ise Ferrari-Mercedes ikilisinin hemen arkasında konumlandı. McLaren, test boyunca istikrarlı bir grafik çizerken, özellikle son günlerde Ferrari’ye yakın dereceler üretmeyi başardı.

Red Bull cephesinde ise tamamen yeni güç ünitesinin sorunsuz çalışması en büyük kazanım oldu. Max Verstappen’in dereceleri zirvenin birkaç ondalık gerisinde kalsa da, takım güvenilirlikten oldukça memnun.

HAAS VE ALPHINE ORTA SIRALARIN ÖNE ÇIKANLARI

Orta sıra mücadelesinde Haas ve Alpine’in temiz test performansları dikkat çekti. Haas, istikrarlı temposu ve sorunsuz kilometresiyle sezonun sürpriz adaylarından biri olabileceğini hissettirdi.

Audi (Sauber) cephesinde ise test ilerledikçe gelen toparlanma, orta grubun ne kadar sıkışık olacağını ortaya koydu. Williams tam programı tamamladı ancak hâlâ hız olarak rakiplerinin gerisinde.

ASTON MARTIN: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Testlerin en karanlık tablosu ise tartışmasız Aston Martin’e ait. Yalnızca 692 kilometrede kalan İngiliz ekip, güç ünitesi arızaları, kazalar ve yedek parça problemleriyle neredeyse tüm test haftasını kaybetti. Yeni Honda motoru ve arka süspansiyon paketinin ciddi soru işaretleri yaratması, sezon başı için alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Genel tabloya bakıldığında, Bahreyn testleri Ferrari’nin yalnızca tek tur hızında değil, genel paket kalitesinde de sezonun en iddialı takımlarından biri olduğunu gösteriyor.

FERRARI ÖZGÜVENLİ

Mercedes’in yarış temposu, McLaren ve Red Bull’un yakın takibiyle birlikte 2026 sezonunun zirve mücadelesinin son derece sert geçeceğini söylemek mümkün. Ancak testlerin asıl kazananı, beklentileri karşılayan ve rakiplerine net bir mesaj gönderen Ferrari oldu.

Melbourne’de ışıklar söndüğünde, Bahreyn’de atılan bu turların hangilerinin gerçek, hangilerinin kum torbası olduğu ortaya çıkacak. Şimdilik görünen şu: Ferrari, 2026 sezonuna yalnızca umutla değil, güçlü bir özgüvenle giriyor.