Formula 1'de sezonun ilk sprint yarışını George Russell kazandı

Formula 1’de Çin Grand Prix’sinin sprint yarışını Mercedes pilotu George Russell kazandı. Yarışın ilk turlarında Ferrari pilotu Lewis Hamilton ile Russell arasında yaşanan liderlik mücadelesi izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

İlk beş turda iki pilot tam beş kez yer değiştirdi. Sezonun ilk yarışını kazanan Russell, liderliği kalıcı olarak ele geçirdikten sonra farkı açarak rahat bir galibiyet elde etti.

FERRARILER 2-3'ÜNCÜ SIRADA

Hamilton ise Russell’ın liderliği kesin olarak aldığı turdan üç tur sonra takım arkadaşı Charles Leclerc’e geçildi. Böylece Ferrariler yarışı ikinci ve üçüncü sırada tamamladı.

Yarışın ikinci bölümünde yaşanan güvenlik aracı periyodu, farkların kapanmasına ve sıralamanın kısa süreliğine karışmasına yol açtı. Bu süreçte Hamilton bir süreliğine McLaren pilotu Lando Norris’in arkasına düştü. Ancak yedi kez dünya şampiyonu pilot, yeniden starttan bir tur sonra ilk virajın dışından yaptığı atakla yerini geri aldı.

ANTONELLI 5'İNCİ OLDU

Mercedes’in genç pilotu Kimi Antonelli yarışı beşinci sırada tamamladı. İtalyan pilot, starttaki yavaş kalkışı nedeniyle sekizinci sıraya kadar geriledi ve ilk turda Red Bull pilotu Isack Hadjar ile yaşadığı temas nedeniyle 10 saniye zaman cezası aldı.

Güvenlik aracı sonrası yeniden startta McLaren pilotu Oscar Piastri, Antonelli’yi geçmeyi başardı. Ancak Avustralyalı pilotun start çizgisi öncesinde geçiş yaptığı gerekçesiyle McLaren takımı pozisyonu geri vermesini istedi ve Piastri beşinciliği Antonelli’ye bıraktı.

Yarışın ilk turları büyük mücadelelere sahne oldu. Hamilton dördüncü sıradan start almasına rağmen ilk virajda Norris’i geçerek yükseldi. Ardından dokuzuncu virajda içerden yaptığı atakla Russell’dan liderliği aldı.

Russell ise uzun düzlükte hız avantajını kullanarak 14. virajdaki hairpin öncesinde yeniden liderliği ele geçirdi. Hamilton ikinci turun başında bir kez daha Russell’ı geçse de Mercedes pilotu üçüncü turda yeniden öne geçti.

HAMILTON-RUSSELL ÇEKİŞMESİ

Hamilton dördüncü turda ilk virajda tekrar liderliği alsa da Russell bir tur sonra pozisyonu geri aldı ve bu kez liderliği bırakmadı.

Russell’ın ardından Hamilton, Leclerc’in baskısıyla mücadele etmek zorunda kaldı. İki Ferrari pilotu üç tur boyunca çekişirken Leclerc sekizinci turda ilk virajda takım arkadaşını geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Hamilton bir tur sonra yeniden atak denese de Leclerc savunmasını başarıyla yaptı ve pozisyonunu korudu.