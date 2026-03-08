Formula 1'de sezonun ilk yarışının galibi George Russell

2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’siyle başladı. Melbourne kentindeki Albert Park Pisti’nde düzenlenen yarış, 5,2 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşuldu.

Pole pozisyonundan start alan Mercedes pilotu George Russell, kalkışta istediği çıkışı yapamayınca Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ilk virajlarda liderliği ele geçirdi.

Yarışın başında Russell ve Leclerc arasında liderlik mücadelesi yaşanırken, 7. sıradan başlayan Lewis Hamilton da ön gruba yaklaşarak mücadeleye dahil oldu.

VERSTAPPEN'İN YÜKSELİŞİ

Startın ardından Fernando Alonso iyi bir çıkış yaparak ilk 10’a yükselirken gerilerden başlayan Max Verstappen de pozisyon kazanmaya başladı.

Yarışın orta bölümünde tempo yeniden yükseldi. 28. turda Russell, Leclerc’i geçerek liderliği geri aldı ve yarışın kontrolünü eline geçirdi. 34. turda ise Sergio Perez’in aracından kopan bir parçanın piste düşmesi nedeniyle Sanal Güvenlik Aracı (VSC) uygulaması devreye girdi.

FERRARI 3-4'ÜNCÜ OLDU

Yarışın son bölümünde temposunu koruyan Russell, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Mercedes’in genç pilotu Kimi Antonelli yarışı ikinci sırada tamamlayarak dikkat çeken bir sonuç alırken, Ferrari’den Charles Leclerc podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Lewis Hamilton yarışı dördüncü sırada tamamlarken, son dünya şampiyonu Lando Norris beşinci oldu. 20. sıradan start alan Max Verstappen ise yarışın en hızlı turunu kaydetti ve mücadeleyi altıncı sırada bitirdi.

Yarışta Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isack Hadjar ve Nico Hulkenberg çeşitli nedenlerle yarış dışı kaldı ve finişi göremedi.

Formula 1’de sezon, 13-15 Mart tarihlerinde düzenlenecek Çin Grand Prix’si ile devam edecek.