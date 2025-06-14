Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun onuncu etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

GİLLES VİLLENEUVE PİSTİ 70 TURLA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün TSİ 23.00, yarış ise yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezonun Galibiyetleri McLaren ve Red Bull Arasında Paylaşıldı

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotları Oscar Piastri 5 kez, Lando Norris ise 2 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

PİLOTLAR KLASMANINDA ZİRVEDE OSCAR PİASTRİ VAR

Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Oscar Piastri (Avustralya): 186 puan

Lando Norris (Büyük Britanya): 176

Max Verstappen (Hollanda): 137

George Russell (Büyük Britanya): 111

Charles Leclerc (Monako): 94

TAKIMLAR KLASMANINDA MCLAREN FARK YARATIYOR

Takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde: