Formula 1'de sıradaki durak Kanada
Formula 1'de sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'siyle devam ediyor. McLaren pilotu Oscar Piastri, liderlik koltuğunda Kanada etabına çıkıyor.
Kaynak: AA
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun onuncu etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.
GİLLES VİLLENEUVE PİSTİ 70 TURLA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün TSİ 23.00, yarış ise yarın TSİ 21.00'de başlayacak.
Sezonun Galibiyetleri McLaren ve Red Bull Arasında Paylaşıldı
Sezonda şu ana kadar McLaren pilotları Oscar Piastri 5 kez, Lando Norris ise 2 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.
PİLOTLAR KLASMANINDA ZİRVEDE OSCAR PİASTRİ VAR
Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Oscar Piastri (Avustralya): 186 puan
- Lando Norris (Büyük Britanya): 176
- Max Verstappen (Hollanda): 137
- George Russell (Büyük Britanya): 111
- Charles Leclerc (Monako): 94
TAKIMLAR KLASMANINDA MCLAREN FARK YARATIYOR
Takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde:
- McLaren: 362
- Ferrari: 165
- Mercedes: 159
- Red Bull: 144
- Williams: 54