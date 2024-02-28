Formula 1'in yayın hakları, 10 yıl boyunca beIN Sports'ta

beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye haklarını 2033 yılının sonuna kadar aldı.

beIN'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alan toplam 25 ülkede, antrenman ve sıralama turları, sprint yarışları, grand prix'ler, Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışlarının yayın haklarını kapsıyor.

Digiturk ve beIN Medya Grubu Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly, anlaşmadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "beIN, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sporun tartışmasız evi olmaya devam ediyor. Formula 1, olağanüstü portföyümüzün en önemli parçalarından biri. Milyonlarca sporsever için heyecan verici Formula 1 deneyimleri yaratmanın yanı sıra merak uyandıracak içerikler ve yenilikçi yayıncılık yoluyla yeni bir jenerasyonun oluşmasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayla beIN, dünya çapında toplam 35 ülkede Formula 1'in resmi yayıncısı oldu.