Formula 1 Japonya Grand Prixsi'nde kazanan Kimi Antonelli

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Japonya'daki Suzuka Pisti'nde yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan ancak startta geriye düşen Mercedes'in 19 yaşındaki genç pilotu Kimi Antonelli, yarışın ortasındaki güvenlik aracı periyodunu iyi değerlendirerek liderliği ele geçirdi ve yarışı kazandı.

PIASTRI İKİNCİ SIRADA

Bu sonuçla üst üste ikinci yarışını kazanan İtalyan sürücü, şampiyonada ikinci sıraya yükseldi. Yarışı ikinci sırada tamamlayan isim ise McLaren pilotu Oscar Piastri oldu.

Podyumun son basamağında Ferrari pilotu Charles Leclerc yer alırken bir diğer Mercedes pilotu George Russell 4'üncü sırada finiş gördü.

Geçen sezonun şampiyonu McLaren sürücüsü Lando Norris'in beşinci olduğu yarışı Ferrari pilotu Lewis Hamilton altıncı sırada tamamladı. İlk 10'da yer alıp puan alan diğer isimler şu şekilde: Pierre Gasly, Max Verstappen, Liam Lawson ve Esteban Ocon.

Kimi Antonelli, kazandığı yarışla Formula 1 tarihinin en genç şampiyona lideri oldu. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli: 72

2. George Russell: 63

3. Charles Leclerc: 49

4. Lewis Hamilton: 41

5. Lando Norris: 25

TAKIMLAR

1. Mercedes: 135

2. Ferrari: 90

3. McLaren: 46

4. Haas: 18

5. Alpine: 16

6. Red Bull: 16