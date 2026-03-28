Formula 1 Japonya Grand Prixsi'nde pole Kimi Antonelli'nin

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı olan Japonya Grand Prixsi'nde sıralama turu yapıldı. Pole pozisyonunun sahibi Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli oldu.

Antonelli'yi takım arkadaşı George Russell takip ederken üçüncü sırada McLaren sürücüsü Oscar Piastri yer aldı.

VERSTAPPEN 11'İNCİ SIRADA KALDI

4'üncü sırada Ferrari pilotu Charles Leclerc'in olurken 5'incilik son şampiyon Lando Norris'in oldu. Bir diğer Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise 6'ncı sırada yer aldı.

4 dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sürücüsü Max Verstappen sıralama turlarında ikinci bölümü geçemeyerek hayal kırıklığı yarattı. Verstappen yarışa 11'inci sıradan başlayacak. Yarış yarın saat 09.00'da başlayacak.