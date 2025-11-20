Formula 1 Las Vegas Yarışı Ne Zaman, Hangi Kanalda? F1 Las Vegas GP Tarih ve Yayın Bilgisi

Formula 1 Dünya Şampiyonası 2025 sezonunda nefes kesen mücadele Las Vegas Grand Prix’si ile devam ediyor. Gece yarısı ışıl ışıl bir pistte koşulan yarış, yalnızca hız tutkunlarını değil, tüm dünyadaki izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki 2025 Formula 1 Las Vegas yarışı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

F1 LAS VEGAS GP NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 Formula 1 sezonunun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix’si, ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Hafta sonu programı toplam üç antrenman seansı, sıralama turları ve büyük yarıştan oluşuyor.

Yarış ve Sıralama Turları Tarihleri

Sıralama Turları: 22 Kasım Cumartesi – TSİ 07:00

22 Kasım Cumartesi – TSİ 07:00 Yarış: 23 Kasım Pazar – TSİ 07:00

Sabah erken saatlerde yapılacak olan seanslar Türkiye'deki izleyiciler için gün doğumu heyecanı sunuyor.

F1 LAS VEGAS GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2025 Las Vegas Grand Prix’si, Türkiye’de F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. Tüm antrenman seansları, sıralama turları ve büyük yarış bu iki platform üzerinden takip edilebilecek.

2025 F1 LAS VEGAS GP PROGRAMI

Tarih Seans Saat (TSİ) Yayın 21 Kasım Cuma 1. Antrenman 03:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 21 Kasım Cuma 2. Antrenman 07:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 22 Kasım Cumartesi 3. Antrenman 03:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 22 Kasım Cumartesi Sıralama Turları 07:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 23 Kasım Pazar Yarış 07:00 F1 TV / beIN SPORTS 4

LAS VEGAS GP ÖNEMİ VE YARIŞ ÖZELLİKLERİ

Las Vegas Grand Prix’si Formula 1 takviminin en dikkat çekici yarışlarından biri olarak kabul ediliyor. Sokak pistinin ışıklarla süslü yapısı, şehir merkezinden geçen rota ve yüksek hızlı düzlükleri ile pilotlar için hem heyecan verici hem de riskli bir mücadele sunuyor. Özellikle lastik stratejileri ve gece hava sıcaklıkları yarış sonucunda belirleyici olabiliyor.

F1 Las Vegas GP hangi gün yapılacak?

2025 Las Vegas Grand Prix'si 23 Kasım Pazar günü TSİ 07:00’de başlayacak.

F1 Las Vegas sıralama turları ne zaman?

Sıralama turları 22 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 07:00’de yapılacak.

F1 Las Vegas yarışı hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm seanslar F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Las Vegas pisti kaç kilometre?

Las Vegas sokak pisti 6,2 kilometrelik parkurda koşuluyor ve yarış 50 tur üzerinden tamamlanıyor.

Las Vegas GP sabah mı gece mi koşuluyor?

Yerel saatle gece koşulsa da Türkiye’de sabah 07:00’de izleniyor.