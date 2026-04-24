Formula 1 Türkiye'ye dönüyor: Tarih belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda konuştu.

Erdoğan, Formula 1'in 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca İstanbul Park'ta yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bugüne kadar toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık. İstanbul Park Formula 1'in en gözde pisti olarak hafızalara kazındı.

İstanbul Park 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır."