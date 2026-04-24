Formula 1 Türkiye’ye geri mi dönüyor?

Formula 1’in Türkiye’ye yeniden dönmesine ilişkin süreç yeniden gündemde. İstanbul Park pistinde yarışların yeniden düzenlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, yapılacak tanıtım programında yeni detayların paylaşılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanan programın, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenleneceği bildirildi. Toplantıda İstanbul Park’ın geleceği ve Formula 1’in Türkiye takvimine yeniden dahil edilmesine yönelik yürütülen sürecin ele alınması bekleniyor.

AYRINTILAR GÜNDEME GELEBİLİR

Daha önce yapılan açıklamalarda 2026 yılı için Türkiye Grand Prix’sinin yeniden takvime alınmasının hedeflendiği ifade edilmişti. Tanıtım toplantısına Formula 1 yönetiminden üst düzey isimlerin de katılması beklenirken, Türkiye ile organizasyon arasında olası anlaşmanın kapsamı ve süresine ilişkin ayrıntıların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA SON YARIŞ 2021'DE YAPILDI

Formula 1 yarışları Türkiye’de son olarak 2021 yılında pandemi koşulları nedeniyle takvime geçici olarak dahil edilmişti. O tarihten bu yana İstanbul Park’ın yeniden takvime kalıcı şekilde girip girmeyeceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Park pisti, teknik yapısı ve zorlu virajlarıyla Formula 1 takviminde öne çıkan pistlerden biri olarak biliniyor. Yapılacak açıklamaların ardından Türkiye’nin yeniden takvime girip girmeyeceği netleşecek.