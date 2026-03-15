Formula 1’de Bahreyn ve Suudi Arabistan GP’leri ertelendi

Formula 1’de sezon takviminde yer alan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’lerinin güvenlik gerekçesiyle nisan ayında gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

F1 yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Ortadoğu’daki mevcut durum nedeniyle iki yarışın planlandığı tarihlerde yapılmayacağı bildirildi.

"PLANLANDIĞI GİBİ OLMAYACAK"

Açıklamada, “Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’leri nisan ayında yapılmayacak. Ortadoğu’daki mevcut durum nedeniyle Grand Prix’ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Organizasyon tarafından alternatif senaryoların değerlendirildiği ancak nisan ayı içinde yeni bir tarih belirlenmeyeceği de aktarıldı.

“Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır” denilen açıklamada, yarışların gelecekte hangi tarihte yapılacağına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.