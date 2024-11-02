Formula 1’de heyecan bu hafta Brezilya’da

Spor Servisi

Formula 1’de heyecan, sezonun 21’inci yarışı Brezilya Grand Prix’siyle devam edecek. Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti’nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, bugün 21.00, yarış ise yarın 20.00’de başlayacak.

F1’de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3’er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2’şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.