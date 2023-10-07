Formula 1’de Max Verstappen üst üste 3. kez şampiyon

Formula 1’de Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.



Formula 1’de heyecan Katar Grand Prix’siyle devam ederken, bugün yapılan sprint yarışıyla şampiyon belli oldu. Şampiyonayı açık ara önde götüren Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, sprint yarışını ikinci sırada tamamladı ve pilotlar klasmanında şampiyonluğunu ilan etti. Sprint yarışını ise McLaren’in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Verstappen bu sonuçla 2021 ve 2022 yıllarından sonra üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Red Bull da takımlar şampiyonluğunu daha önce ilan etmişti.