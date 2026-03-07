Formula 1’de sezonun ilk pole’ü George Russell’ın

Formula 1’de 2026 sezonunun ilk sıralama turları, Avustralya’nın Melbourne kentindeki Albert Park Pisti’nde gerçekleştirildi.

Seansın en hızlı turunu atan Mercedes pilotu George Russell, sezonun ilk pole pozisyonunu elde etti. Russell’ın ardından takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci sırada yer aldı. Red Bull pilotu Isack Hadjar ise sıralama turlarını üçüncü sırada tamamladı.

LECLERC DÖRDÜNCÜ OLABİLDİ

Ferrari pilotu Charles Leclerc dördüncü olurken, McLaren sürücüleri Oscar Piastri ve Lando Norris sırasıyla beşinci ve altıncı sırayı aldı.

Mercedes’in tecrübeli pilotu Lewis Hamilton yedinci sırada yer alırken, Racing Bulls pilotları Arvid Lindblad sekizinci ve Liam Lawson dokuzuncu sırayı elde etti. Audi pilotu Gabriel Bortoleto ise sıralama turlarını 10. sırada tamamladı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Red Bull Racing pilotu Max Verstappen kaza yaptı. Kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan Hollandalı sürücü seansı tamamlayamadı. Verstappen yarışa 20. sıradan başlayacak.