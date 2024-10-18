Formula 1’de sıradaki durak Amerika Grand Prix’si

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Amerika Grand Prix’siyle devam edecek.

Amerika Grand Prix’si, 5 bin 513 metre uzunluğundaki Amerika Pisti’nde 56 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları 20 Ekim Pazar günü TSİ 01.00’de, yarış da aynı gün TSİ 22.00’de başlayacak.

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. 2012 yılında açılan bu pistteki en hızlı turu ise 2019’da 1:36.169 derecesiyle Monakolu pilot Charles Leclerc gerçekleştirdi.

Bu sezon son olarak yapılan Singapur Grand Prix’sinde de damalı bayrağı ilk gören isim McLaren’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris oldu.