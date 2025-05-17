Formula 1’de sıradaki durak Emilia-Romagna

Spor Servisi

Formula 1’de heyecan, sezonun yedinci etabı Emilia-Romagna Grand Prix'siyle devam edecek. İtalya'nın Imola kenti yakınlarındaki 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarış, 63 tur üzerinden düzenlenecek.

Sıralama turları bugün TSİ 17.00, yarış ise yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Sezonun ilk altı yarışında McLaren pilotu Oscar Piastri, 4 kez zafere ulaşırken takım arkadaşı Lando Norris ve Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor. Emilia-Romagna Grand Prix’si öncesinde pilotlar sıralamasanın ilk sırasında Oscar Piastri yer alıyor.