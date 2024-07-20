Formula 1’de sıradaki durak Macaristan olacak

Spor Servisi

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix’si ile devam edecek. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları bugün TSİ 17.00, yarış ise yarın TSİ 16.00’da başlayacak.

F1’de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell ve Lewis Hamilton birer kez podyumun zirvesine çıktı.