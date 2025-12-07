Formula 1’de tahta yeni bir isim çıktı: Lando Norris şampiyon

Formula 1'de 2025 sezonu büyük bir finalle noktalandı. Abu Dabi Grand Prix’sinde gerekli puanları hanesine yazdıran McLaren pilotu Lando Norris, sezonu zirvede tamamlayarak kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Norris’in bu başarısı, son dört sezondur şampiyonluğa ambargo koyan Max Verstappen’in hükümranlığını da sona erdirdi.

Sezonun büyük bölümünde geriden gelmesine rağmen 104 puanlık farkı kapatmayı başaran Hollandalı pilot, Abu Dabi’de yarışı kazansa da şampiyonluk için bu galibiyet yeterli olmadı.

Sezonun son yarışında yaşanan büyük çekişmenin ardından Norris, Verstappen’i yalnızca 2 puan farkla geride bırakarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. İngiliz pilot, böylece Formula 1 kariyerindeki en büyük zaferini elde etmiş oldu.

Norris yarış sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok uzun bir yolculuk, 9 yıldır McLaren'deyim. Çok zor zamanlarımız oldu. McLaren'e uzun süre sonra ilk şampiyonluklarını verdim. Gurur duyuyorum."